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Популярний енергетик терміново вилучають із супермаркетів в Україні: знайшли небезпечну речовину в складі

Автор
І. Гамчук
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Енергетичний напій "Hell" може зашкодити здоров'ю людини Новина оновлена 10 вересня 2021, 10:44
Енергетичний напій "Hell" може зашкодити здоров'ю людини

Небезпечна речовина, яка міститься в енергетику, негативно впливає на очі, дихальні шляхи та шкіру.

В Україні з полиць супермаркетів та магазинів зникне енергетичний напій "Hell", у сировині якого виявили несанкціоновану речовину оксид етилен.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Оксид етилену — це токсична у рідкому та газоподібному стані речовина, небезпечна для людського здоровʼя. Вона являється сильним подразником і може негативно вплинути на очі, шкіру та дихальні шляхи споживача напою. Таким чином, в результаті може виникнути блювота, нудота і сильний головний біль.

Виробником напою із небезпечною речовиною є компанія "Hell Energy Magyaroszag Kft", котра базується в Угорщині. 

Держспоживслужба Київської області дала наказ негайно припинити продаж небезпечних енергетиків та вилучити їх з обігу харчових продуктів. При виявленні невідповідності указу потрібно протягом двох днів повідомити про це компетентним органам. Виконання вказівки служби є обовʼязковим, адже це передбачає частина 3 статті 20 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Небезпечний для здоровʼя енергетик "Hell" раніше можна було знайти у супермаркетах мереж "Сільпо", "АТБ" та невеличких крамницях. Також напій продається в інтернет-магазинах, на кшталт "Rozetka".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в червні 2021 року у Харкові майже сто людей отруїлися суші після того, як відвідали популярну мережу ресторанів. У закладі виявили дві інфекції, проте їх джерело встановити так і не вдалося.

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