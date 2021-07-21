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Через місяць в Харкові так і не змогли знайти винуватця отруєння 90 осіб суші

Через місяць в Харкові так і не змогли знайти винуватця отруєння 90 осіб суші
Оновлено 15:56 Сьогодні Телеграф Якіторія

Основною причиною спалаху кишкової інфекції стали суші, але джерело інфекції через більше ніж місяць так і не знайдене. Перші жертви суші від ресторану "Якіторія" в Харкові потрапили в лікарню ще 17 червня.

Про те, що встановити джерело зараження не вдалося, розповіли в Харківському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Захворіли після відвідування ресторану "Якіторія" 90 осіб. У половини з них сальмонельоз поставили клінічно, у половини знайшли в аналізах.

Також збудника - культури сальмонел знайшли на обробній дошці та в готових стравах. Аналіз показав, що у них одне джерело. Крім сальмонел знайшли також стафілокок.

Встановити звідки взялася сальмонела не вдалося. Під час розслідування не змогли встановити кількість співробітників і тих, хто безпосередньо працював в закладі та взяти у них аналізи.

Раніше "Телеграф" писав, що власники мережі закладів перестали допомагати постраждалим з лікуванням.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

Сальмонелла, Харків, Отруєння, Якіторія.
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