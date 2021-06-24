Красиво "отмазался": виновник массового отравления в Харькове перестал выплачивать компенсации пострадавшим

Руководство харьковского ресторана "Якитории", где отравились по последним данным 89 человек, отказалось компенсировать траты на лечение пострадавшим, поскольку проверка "ничего не обнаружила".

Об этом рассказала Анна Персикова, которая заказала доставку суши из "Якитории" веером во вторник, 15 июня.

В полицию девушка не обращалась, потому что общалась с руководством ресторана и получала частичную компенсацию лечения. Уже вечером 23 июня ресторан перестал оплачивать лечение Анне Персиковой, хотя на восстановление понадобиться еще более 20 дней.

"Отправила чеки - остались без ответа, выплаты приостановили. До этого оплачивали, но не в полном размере. Моральной компенсации не будет. Сказали, что проверка ничего не обнаружила", - рассказала Персикова.

При этом она уверена, что "сальмонелла из воздуха не берется".

"Безумные боли в желудке, не спишь, не ешь, не работаешь", - поделилась своим состоянием девушка.

Персикова предлагает подать в суд коллективный иск на "Якиторию".

Как сообщал "Телеграф", 6 июня на Одесчине в поселке Сергеевка произошло ЧП: шестеро детей отравились и попали в больницу из-за кишечной инфекции.