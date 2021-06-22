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Массовое отравление в Харькове: у сотрудников суши-ресторана нашли стафилококк

Массовое отравление в Харькове: у сотрудников суши-ресторана нашли стафилококк
Обновлено 17:06 Сегодня Телеграф

У 42 отравленных в ресторане в Харькове людей обнаружили бактерию сальмонеллы. У шести работников ресторана - бактерию рода стафилококк. Количество людей, отравившихся в суши-ресторане, возросло до 87.

Об этом сообщает "Общественное".

"Больные, к сожалению, еще продолжают обращаться. На сегодня зарегистрировано 87, из них 19 детей. 83 больных находятся на стационарном лечении, 4 на амбулаторном. Состояние, по данным медицинских работников, удовлетворительное", - сказала заведующая отдела эпидемиологического надзора Татьяна Карлова.

"На этот час уже 42 больных, у которых обнаружена культура рода сальмонелла. Исследования этой культуры продолжается, то есть идет ее идентификация, изучается ее биохимические свойства, чтобы определить окончательный диагноз", - сказала Карлова.

"Что касается обследования персонала, у шести человек мы обнаружили Staphylococcus aureus из носа, это также является возбудитель, с которым невозможно работать, надо проходить соответствующую санацию. И один больной среди работников, который госпитализирован в больницу, у него также выделена культура рода сальмонеллы. Другие исследования продолжаются ", - добавила она.

Эпидемиологи говорят об антисанитарии в заведении общественного питания по результатам исследований блюд, продуктов и смывов с оборудования на кухне.

"Большинство положительных находок - условно патогенная флора - Klebsiella pneumoniae по оборудованию, с объектов внешней среды. Условно патогенный организм, который при накоплении может также вызвать инфицирование. И одна положительная находка - это доска разделительная, Salmonella enteritidis также обнаружена на этом предмете" - сказала Карлова.

"Это все происходит из-за несоблюдения санитарно-гигиенических условий, то есть практически можно сказать, антисанитария проходила в этом заведении", - пояснила она.

Как сообщал "Телеграф", 6 июня на Одесчине в поселке Сергеевка произошло ЧП: шестеро детей отравились и попали в больницу из-за кишечной инфекции.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Харьков, Суши, Рестораны, Отравления.
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