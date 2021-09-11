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У Криму перестали працювати смартфони Xiaomi: у чому причина

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Мобільні телефони Xiaomi перестали працювати у декількох країнах та регіонах Новина оновлена 11 вересня 2021, 10:56
Мобільні телефони Xiaomi перестали працювати у декількох країнах та регіонах

Користувачі смартфонів уже знайшли шлях розв'язання проблеми.

Китайська компанія "Xiaomi", яка спеціалізується на виробництві електронної техніки, заборонила використання смартфонів у Автономній Республіці Крим.

Про це в пʼятницю, 10 вересня, повідомляє "XDA Developers".

Обмеження на користування ввели не лише на українському півострові, а й в інших країнах та регіонах світу. Жителі Куби, Ірану, Сирії, Північної Кореї та Судану також потрапили під заборону.

Про блокування смартфонів користувачі почали повідомляти ще на початку вересня. Тепер на екранах телефонів зʼявилося сповіщення, що  "політика Xiaomi не дозволяє продаж або експлуатацію продукту на території, на якій його намагалися його активувати".

Виконання будь-яких дій у телефоні заборонене
Виконання будь-яких дій у телефоні заборонене

Річ у тім, що компанія забороняє постачати і використовувати смартфони марки в кількох країнах та регіонах світу. Тому можна припустити, що завдяки блокуванню "Xiaomi" бореться із, так би мовити "сірими" пристроями, які потрапили до рук користувачів нелегальним шляхом.

Проте нині уже є рішення, як можна запобігти блокуванню телефона. Для цього потрібно встановити сторонню прошивку. Тоді смартфон знову працюватиме, як і раніше. Що стосується пристроїв, котрі використовують на дозволених територіях, то у їхніх користувачів ніяких проблем із блокуванням не виникало.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Косово на Балканах чоловік проковтнув телефон Nokia 3310 — його довелося діставати лікарям.

Також ми писали, що помічник для гаджетів на системі iOS в телефонах "Apple", Siri, згодом зможе почати говорити українською мовою.

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