На кордоні з Румунією знайшли заряди до гранатомету (відео)

У пакунку було 5 предметів, схожих на боєприпаси до гранатомета та 1 запал до ручної гранати.

В ніч з 10 на 11 вересня українські прикордонники викрили групу невідомих, котрі намагалися у наплічниках перенести через кордон із Румунією небезпечні боєприпаси.

Про це в суботу, 11 вересня, повідомляє Державна прикордонна служба України на сторінці у Facebook.

Військовослужбовці підрозділу Мукачівського загону під час патрулювання помітили групу правопорушників, котрі намагалися перетнути кордон із дивними пакунками на плечах.

Коли невідомі зрозуміли, що їх викрили, то спробували втекти, а наплічники із боєприпасами кинули на шляху.

Прикордонники кинулися наздоганяти втікачів і знайшли покинутий пакунок, у якому було 5 предметів, схожих на боєприпаси до гранатомета та 1 запал до ручної гранати.

Після цього працівники прикордонної служби викликали на місце події співробітників Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Повідомлення про інцидент отримали також інші структури та працівники прикордонної служби Румунії.

Нині правоохоронці намагаються зʼясувати деталі події та встановити осіб, причетних до злочину. Для більш ефективного пошуку порушників залучили групи реагування.

Підрозділи поліції та Служби безпеки України Закарпатської області уже отримали повідомлення про виявлення ознак злочинів, передбачених ст. 201 "Контрабанда" та ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії та Білорусі 10 вересня почнуться спільні військові навчання "Захід 2021" — українська прикордонна служба стоїть напоготові.

Нагадуємо, що 19 серпня на кордоні з Румунією найшли мертвого 24-річного українського прикордонника.