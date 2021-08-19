На кордоні з Румунією знайшли мертвого прикордонника: є припущення про самогубство
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На Буковині знайшли застреленого 24-річного прикордонника.
У четвер вранці, 19 серпня, в селі Селятин Чернівецької області біля державного кордону з Румунією знайшли тіло застреленого українського прикордонника.
Про це 19 серпня "Суспільному" повідомив представник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.
За його словами, загиблому хлопцю було 24 роки.
Його знайшли поблизу кордону з Румунією з вогнепальним пораненням, де молодий прикордонник в день смерті перебував на чергуванні. Поки що невідомі обставини події і слідчі займаються з’ясуванням деталей трагедії.
Зараз в Національній поліції Чернівецькій області нічого не говорять про інцидент, але в прикордонному загоні є припущення, що це було самогубство.
Таку ж версію висунули і в Путильському відділенні поліції, як розповіли "ZAXID.NET".
Там припускають що вранці о 7:30, 19 серпня, хлопець сам вистрілив собі в голову з невідомої причини.
Слідчі Чернівецькій області передали справу в Державне бюро розслідувань для з’ясування всіх деталей події.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в травні 2021 року в Одеській області за один тиждень застрелилися два прикордонника: подробиці трагедії.
Нагадуємо, що нещодавно з’явилися суперечливі дані про долю зниклого в Одесі начальника штабу прикордонників.
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