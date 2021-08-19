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На кордоні з Румунією знайшли мертвого прикордонника: є припущення про самогубство

Автор
І. Гамчук
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На кордоні з Румунією знайшли мертвого прикордонника: є припущення про самогубство Новина оновлена 19 серпня 2021, 14:13
ДПСУ

На Буковині знайшли застреленого 24-річного прикордонника.

У четвер вранці, 19 серпня, в селі Селятин Чернівецької області біля державного кордону з Румунією знайшли тіло застреленого українського прикордонника.

Про це 19 серпня "Суспільному" повідомив представник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

За його словами, загиблому хлопцю було 24 роки.

Його знайшли поблизу кордону з Румунією з вогнепальним пораненням, де молодий прикордонник в день смерті перебував на чергуванні. Поки що невідомі обставини події і слідчі займаються з’ясуванням деталей трагедії.

Зараз в Національній поліції Чернівецькій області нічого не говорять про інцидент, але в прикордонному загоні є припущення, що це було самогубство.

Таку ж версію висунули і в Путильському відділенні поліції, як розповіли "ZAXID.NET".

Там припускають що вранці о 7:30, 19 серпня, хлопець сам вистрілив собі в голову з невідомої причини.

Слідчі Чернівецькій області передали справу в Державне бюро розслідувань для з’ясування всіх деталей події.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в травні 2021 року в Одеській області за один тиждень застрелилися два прикордонника: подробиці трагедії.

Нагадуємо, що нещодавно з’явилися суперечливі дані про долю зниклого в Одесі начальника штабу прикордонників.

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