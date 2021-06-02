Появились противоречивые данные о судьбе пропавшего в Одессе начальника штаба пограничников

Ситуация с поисками пропавшего 1 июня в Одессе первого заместителя командира - начальника штаба Одесского отряда Алексея Черткова по состоянию на утро среды, 2 мая, сложилась неоднозначная: с одной стороны еще ночью появилась неподтвержденная информация, что его нашли, с другой же утром официально заявили, что поиски пограничника продолжаются.

Так, интернет-издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники в правоохранительных органах после полуночи среды сообщило, что Чертков нашелся, он цел, жив и здоров.

"Детали его исчезновения и обнаружения будут известны завтра", - говорится в заметке.

Вместе с тем, уже утром "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря морской охраны Госпогранслужбы Наталью Гуменюк сообщает, что поиски Черткова продолжаются.

"Его местонахождение неизвестно. Мы проинформировали все правоохранительные органы, которые могут оказать нам помощь. Организованы поисковые действия. В том числе и силами отряда морской охраны. Также работает полиция, СБУ. Где именно продолжается поисковая операция, мы сказать не можем", - отметила Гуменюк.

При этом комментарий в Нацполиции в Одесской области ход поисковых работ не комментируют.

Как сообщалось, ранее в Одессе и области покончили с собой два пограничника:

24 мая на территории Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы в кабинете застрелился 40-летний майор.

28 мая в Отделе пограничной службы "Тарутино" застрелился пограничник.