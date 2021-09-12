Йому було 61, їй 23: з'явилися нові подробиці про загиблих у автомобілі під Харковом

Автомобіль належав 30-річному сину загиблого чоловіка

У Харківській області під час сексу в автомобілі, який зірвався у водойму, загинув 61-річний чоловік та невідома жінка. Місцеві ЗМІ повідомили, що пара була коханцями, а чоловік своїм сімʼї сказав, що поїхав лікувати вухо.

Про це у неділю, 12 вересня, повідомляє поліція Харківської області та Telegram-канал "Типовий Харків".

За інформацією правоохоронців, трагічний інцидент стався 11 вересня близько 20:00 години у селищі Безлюдівка. Там припаркований на березі автомобіль раптово змінив рух та зʼїхав у озеро. Чоловіку та жінці, які знаходилися у салоні, врятуватися не вдалося.

Після того, як автомобіль дістали з дна озера, у салоні виявили тіла 61-річного чоловіка та невідомої жінки. Її особу наразі встановлюють.

Як повідомив місцевий Telegram-канал "Типовий Харків", у автомобілі Renault Trafic перебували 61-річний чоловік з його 23-річною коханкою.

"Приїжджав син (близько 30 років), він же власник авто. Розповів, що 2 дні тому дав татові машину, так як машина батька в ремонті. Батько сказав мамі (дружині), що поїхав лікувати вухо, а сам з молодою дівкою був в бусику на Безлюдівці. Йому було 61, їй 23", — йдеться у повідомленні.

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