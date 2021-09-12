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Під Харковом молода пара загинула під час сексу у машині, яка зірвалася у водосховище (фото, відео)

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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У Безлюдівці автомобіль з людьми зірвався в озеро Новина оновлена 12 вересня 2021, 07:36
У Безлюдівці автомобіль з людьми зірвався в озеро

Дістати автомобіль з дна озера вдалося не з першого разу

Під Харковом у селищі Безлюдівка у водосховище зірвався автомобіль з молодою парою. Хлопець з дівчиною вирішили зайнятися сексом у мікроавтобусі на березі водойми, коли транспортний засіб раптово з’їхав у воду.

Про це пізно ввечері у суботу, 11 вересня, повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що автомобіль Renault Trafic припаркувався біля берега, а хлопець з дівчиною розмістилися на задньому сидінні. У цей момент автомобіль зірвався у воду. Люди в салоні не змогли вибратися.

На місце одразу викликали рятувальників, які намагалися витягнути мікроавтобус за допомогою тросу, однак з першої спроби їм це не вдалося — трос обірвався. Після цього співробітники ДСНС зробили ще декілька спроб дістати автомобіль, а на місце тим часом викликали водолазів.

Дістати автомобіль з води вдалося вже після півночі. Ситуація ускладнювалася тим, що на дні озера він лежав на боку. Хлопець та дівчина потонули. Медики констатували їх смерть. Зʼясовувати всі обставини трагедії будуть правоохоронці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Одеській області під час встановлення кондиціонера з висоти третього поверху зірвалися два чоловіки. Один з них загинув на місці, інший — у лікарні.

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