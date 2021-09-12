Укр

Под Харьковом молодая пара погибла во время секса в машине, которая сорвалась в водохранилище (фото, видео)

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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В Безлюдовке автомобиль с людьми упал в озеро Новость обновлена 12 сентября 2021, 07:36
В Безлюдовке автомобиль с людьми упал в озеро

Достать автомобиль со дна озера удалось не с первого раза

Под Харьковом в поселке Безлюдовка в водохранилище сорвался автомобиль с молодой парой. Парень с девушкой решили заняться сексом в микроавтобусе на берегу водоема, когда транспортное средство внезапно съехало в воду.

Об этом поздно вечером в субботу, 11 сентября, сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что автомобиль Renault Trafic припарковался у берега, а парень с девушкой разместились на заднем сиденье. В этот момент автомобиль сорвался в воду. Люди в салоне не смогли выбраться.

На место сразу вызвали спасателей, которые пытались вытащить микроавтобус с помощью троса, однако с первой попытки им это не удалось — трос оборвался. После этого сотрудники ГСЧС сделали еще несколько попыток вытащить автомобиль, а на место тем временем вызвали водолазов.

Достать автомобиль из воды удалось уже после полуночи. Ситуация осложнялась тем, что на дне озера он лежал на боку. Парень и девушка утонули. Медики констатировали их смерть. Выяснять все обстоятельства трагедии будут правоохранители.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одесской области во время установки кондиционера с высоты третьего этажа сорвались два человека. Один из них погиб на месте, другой — в больнице.

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