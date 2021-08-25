Машина с туристами сорвалась с горной трассы в Грузии и перевернулась 20 раз - погиб ребенок (видео)

Машина сорвалась с дороги и покатилась с обрыва в грузинском регионе Аджария.

В машине находилось трое туристов-иностранцев, один из них несовершеннолетний. Известно про одного погибшего в результате трагедии, предварительно — это ребенок. Двое других пассажиров с травмами доставлены в больницу.

Видео произошедшего разместил грузинский телеканал TV25.

Трагедия произошла на перевале Годердзи накануне, 24 августа. На видео видно, что по неизвестной причине машина начала съезжать с грунтовой дороги, а потом резко начала переворачиваться. Таких "кувырков" она сделала около 20 раз, прежде чем остановилась. Дорога через перевал находится в плохом состоянии, во время дождей тут регулярно сходят селевые потоки.

Начато расследование произошедшего по статье 276 криминального кодекса Грузии — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта. Граждане какой именно страны попали в аварию не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал, что Грузия открыла свои границы для украинцев при соблюдении нескольких условий. Также, в августе страна пережила достаточно сильное землетрясение, обошлось без жертв.