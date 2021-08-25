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Машина з туристами зірвалася з гірської траси в Грузії і перекинулася 20 разів — загинула дитина (відео)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Машина з туристами зірвалася з гірської траси в Грузії і перекинулася 20 разів — загинула дитина (відео) Новина оновлена 25 серпня 2021, 14:53
Перевал, де розбилося авто, один з найбільш важкодоступних в Грузії.

Машина зірвалася з дороги і покотилася з обриву в грузинському регіоні Аджарія.

У машині перебувало троє туристів-іноземців, один з них неповнолітній. Відомо про одного загиблого в результаті трагедії, попередньо — це дитина. Двоє інших пасажирів з травмами доставлені в лікарню.

Відео події розмістив грузинський телеканал TV25.

Трагедія сталася на перевалі Годердзі напередодні, 24 серпня. На відео видно, що з невідомих причин машина почала з’їжджати з ґрунтової дороги, а потім різко почала перевертатися. Таких "перекидів" вона зробила близько 20 разів, перш ніж зупинилася. Дорога через перевал знаходиться в поганому стані, під час дощів тут регулярно сходять селеві потоки.

Розпочато розслідування події за статтею 276 кримінального кодексу Грузії — порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту. Громадяни якої саме країни потрапили в аварію не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав, що Грузія відкрила свої кордони для українців при дотриманні декількох умов. Також, в серпні країна пережила досить сильний землетрус, обійшлося без жертв.

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