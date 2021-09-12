Не вірять навіть свої: в "ДНР" спробували приховати розкрадання 1300т палива "диверсією укроДРГ", але не вийшло (фото)
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Влада окупованого Донецьку намагається приховати розкрадання нафти
Після вибуху на нафтобазі у Донецьку, що трапився в суботу, 11 вересня, окупаційна влада заявила, що до цього причетна начебто українська диверсійно-розслідувальна група, яка скинула із безпілотника вибухівку, в результаті чого згоріло 1300 тон нафти.
Як доказ, окупанти та їх поплічники пишуть про начебто знайдені неподалік ПБЛА, які після вибуху втратили управління і впали.
Проте читачі соцмереж висловили недовіру щодо подібних заяв, адже якби вибух і справді був настільки масштабним, то був би стовп вогню і дим поширився б на кілометри. Гасіння такої пожежі зайняло б не кілька годин, а дні.
Недовіру висловлюють не лише жителі вільних територій України, а й місцеві прибічники "ДНР", котрі проживають в окупованому Донецьку.
Версію про те, що місцеві чиновники-бойовики намагаються приховати розкрадання пального, висловив і російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).
Варто відзначити, що 1300 тон палива — це 1700 кубів, котрі коштують понад мільйон доларів США.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишній так званий "міністр оборони" ДНР Ігор Гіркін заявив про деградацію Донбасу після його окупації Росією. Окрім того, він сказав, що на загарбаних територіях немає економіки і всі гроші зникають невідомо куди.
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