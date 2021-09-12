Не верят даже свои: в "ДНР" попытались скрыть хищения 1300т топлива "диверсией укроДРГ", но не получилось (фото)

Власть оккупированного Донецке пытается скрыть хищение нефти

После взрыва на нефтебазе в Донецке, который произошел в субботу, 11 сентября, оккупационная власть заявила, что к этому будто бы причастна украинская диверсионно-расследовательская группа, которая сбросила с беспилотника взрывчатку, в результате чего сгорело 1300 тонн нефти.

В качестве доказательства, оккупанты и их приспешники пишут о якобы найдены неподалеку ПБЛа, которые после взрыва потеряли управление и упали.

Оккупанты обвиняют Украину во взрыве на нефтебазе

Однако читатели соцсетей выразили недоверие к подобным заявлениям, ведь если бы взрыв и был настолько масштабным, то был бы столб огня и дым распространился бы на километры. Тушение такой пожара заняло бы не несколько часов, а дни.

В Украине такие обвинения насмешили читателей

Недоверие выражают не только жители свободных территорий Украины, но и местные сторонники "ДНР", проживающие в оккупированном Донецке.

Версию о том, что местные чиновники-боевики пытаются скрыть хищения горючего, выразил и российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Даже российские боевики не верят в то, что могло сгореть такое количество нефти

Стоит отметить, что 1300 тонн топлива — это 1700 кубов, которые стоят более миллиона долларов США.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший так называемый "министр обороны" ДНР Игорь Гиркин заявил о деградации Донбасса после его оккупации Россией. Кроме того, он сказал, что на захваченных территориях нет экономики и все деньги исчезают неизвестно куда.