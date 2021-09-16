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Стали відомі нові подробиці смерті 10-річної дівчинки у школі Полтави: поліція відкрила справу

Автор
Анна Дворовенко
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У Полтаві в реанімації померла 10-річна школярка Новина оновлена 16 вересня 2021, 17:47
У Полтаві в реанімації померла 10-річна школярка

Реаніматологам не вдалося повернути дитину до життя

У Полтавському ліцеї №33 у середу, 15 вересня, урок фізкультури завершився трагічно для 10-річної школярки — дівчинка втратила свідомість, після чого її госпіталізували, а вже у лікарні дитина померла. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Про це у четвер, 16 вересня, повідомляє поліція Полтавської області.

Правоохоронцям про смерть дівчинки повідомили медики дитячої обласної лікарні. Школярка померла у реанімаційному відділенні, після того як її зі школи забрала карета швидкої медичної допомоги.

Як розповіла в.о. директора дитячої лікарні Олена Ананевич, 10-річна дівчинка потрапила у лікарню у стадії клінічної смерті після уроку фізкультури. Попри всі зусилля лікарів-реаніматологів, її не вдалося повернути до життя.

Крім того стало відомо, що до приїзду медиків дівчинку намагався реанімувати вчитель фізкультури. За його словами, після того, як школярка втратила свідомість, їй почали робити штучне дихання і непрямий масаж серця до того моменту, поки приїхала "швидка".

Директор школи, де вчилася дівчинка, зазначила, що у неї не було скарг на здоровʼя і у медичній довідці була вказана основна група.

"У мене оригінал цієї довідки, слідчі його бачили, перевіряли. І попередні роки – 3 та 4 класи, також довідки про те, що основна група з фізкультури. У довідці вказано, що вони по 31.08 проходили там щось у ендокринолога, але таких, щоб скарг серйозних у неї не було", — розповіла директорка Наталія Кікоть.

Поліція відкрила справу за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії у справі тривають, встановлюються обставини та причини смерті дитини. Правоохоронці не виключають, що у ході розслідування справу можуть перекваліфікувати.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 4 вересня у Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть прямо під час уроку. Тоді дитину вдалося врятувати.

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