Стали известны новые подробности смерти 10-летней девочки в школе Полтавы: полиция открыла дело

Реаниматологам не удалось вернуть ребенка к жизни

В Полтавском лицее №33 в среду, 15 сентября, урок физкультуры завершился трагически для 10-летней школьницы — девочка потеряла сознание, после чего ее госпитализировали, а уже в больнице ребенок умер. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает полиция Полтавской области.

Правоохранителям о смерти девочки сообщили медики детской областной больницы. Школьница умерла в реанимационном отделении, после того как ее из школы забрала карета скорой медицинской помощи.

Как рассказала и.о. директора детской больницы Елена Ананевич, 10-летняя девочка попала в больницу в стадии клинической смерти после урока физкультуры. Несмотря на все усилия врачей-реаниматологов, ее не удалось вернуть к жизни.

Кроме того стало известно, что до приезда медиков девочку пытался реанимировать учитель физкультуры. По его словам, после того, как школьница потеряла сознание, ей начали делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до того момента, пока приехала "скорая".

Директор школы, где училась девочка, отметила, что у нее не было жалоб на здоровье и в медицинской справке была указана основная группа.

"У меня оригинал этой справки, следователи его видели, проверяли. И предыдущие года — 3 и 4 класса, также справки о том, что основная группа по физкультуре. В справке указано, что они по 31.08 проходили там что-то у эндокринолога, но таких, чтобы жалоб серьезных у нее не было", — рассказала директор Наталья Кикоть.

Полиция открыла дело по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия по делу продолжаются, устанавливаются обстоятельства и причины смерти ребенка. Правоохранители не исключают, что в ходе расследования дело могут переквалифицировать.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 4 сентября в Запорожье школьник пережил клиническую смерть прямо во время урока. Тогда ребенка удалось спасти.