Укр

Стали известны новые подробности смерти 10-летней девочки в школе Полтавы: полиция открыла дело

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
64
В Полтаве в реанимации умерла 10-летняя школьница Новость обновлена 16 сентября 2021, 17:47
В Полтаве в реанимации умерла 10-летняя школьница

Реаниматологам не удалось вернуть ребенка к жизни

В Полтавском лицее №33 в среду, 15 сентября, урок физкультуры завершился трагически для 10-летней школьницы — девочка потеряла сознание, после чего ее госпитализировали, а уже в больнице ребенок умер. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает полиция Полтавской области.

Правоохранителям о смерти девочки сообщили медики детской областной больницы. Школьница умерла в реанимационном отделении, после того как ее из школы забрала карета скорой медицинской помощи.

Как рассказала и.о. директора детской больницы Елена Ананевич, 10-летняя девочка попала в больницу в стадии клинической смерти после урока физкультуры. Несмотря на все усилия врачей-реаниматологов, ее не удалось вернуть к жизни.

Кроме того стало известно, что до приезда медиков девочку пытался реанимировать учитель физкультуры. По его словам, после того, как школьница потеряла сознание, ей начали делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до того момента, пока приехала "скорая".

Директор школы, где училась девочка, отметила, что у нее не было жалоб на здоровье и в медицинской справке была указана основная группа.

"У меня оригинал этой справки, следователи его видели, проверяли. И предыдущие года — 3 и 4 класса, также справки о том, что основная группа по физкультуре. В справке указано, что они по 31.08 проходили там что-то у эндокринолога, но таких, чтобы жалоб серьезных у нее не было",рассказала директор Наталья Кикоть.

Полиция открыла дело по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия по делу продолжаются, устанавливаются обстоятельства и причины смерти ребенка. Правоохранители не исключают, что в ходе расследования дело могут переквалифицировать.

Как сообщал "Телеграф" ранее, 4 сентября в Запорожье школьник пережил клиническую смерть прямо во время урока. Тогда ребенка удалось спасти.

Есть механизм, позволяющий ускорить процесс рассмотрения правок к законопроекту, говорит Корниенко
Политика
Законопроекты по олигархам и налогам могут рассмотреть уже на следующей неделе
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Есть механизм, позволяющий ускорить процесс рассмотрения правок к законопроекту, говорит Корниенко
Законопроекты по олигархам и налогам могут рассмотреть уже на следующей неделе
Дата публикации
Категория
Благодаря собственным запасам США не страдает от газовой монополии РФ
"Там, где нет Кремля": в США природный газ в разы дешевле чем в Европе
Дата публикации
Категория
Приднестровье часто называют "Республика Шериф"
Приднестровье: что происходит в молдавской "ДНР" и какие уроки должна извлечь Украина
Дата публикации
Категория
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов
Беспомощность или холодный расчет? Почему "Слуга народа" решила сдаться без боя на выборах мэра Харькова
Дата публикации
Категория
В результате действий боевиков пострадала военная техника ВСУ
Боевики с помощью беспилотников обстреляли город Счастье: в МВД показали фото разрушений