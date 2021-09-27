Закликав до війни та зміни кордонів: житель Маріуполя отримав тюремний термін за репости у соцмережах

Чоловік систематично розповсюджував контент із закликом до розв'язування війни

Житель міста Маріуполь Донецької області отримав 3 роки увʼязнення за пропаганду війни та заклики змінити кордони України. Відповідне рішення виніс Приморський районний суд.

Про це у понеділок, 27 вересня, повідомляє прокуратура Донецької області.

Прокуратурою було доведено, що 51-річний чоловік у період з 2018 по 2020 рік систематично розповсюджував у інтернеті публікації із закликом на посягання на територіальну цілісність України та пропагував війну.

Зазначається, що дописи підсудний розміщував на своїй сторінці у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники", а інформацію брав у спільноті "Рупор Новороссії". Маріуполець її копіював та публікував у своєму профілі.

У більшості публікацій були присутні заклики до розвʼязуванні війни, здійснення дій щодо зміни меж та кордонів України, у звʼязку з чим Приморський районний суд Маріуполя засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 110, ст. 436 КК України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Харкові вісім років увʼязнення отримав українець, який співпрацював з терористами "ЛНР" та намагався отримати громадянство РФ.