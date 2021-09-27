Укр

Призывал к войне и изменению границ: житель Мариуполя получил тюремный срок за репосты в соцсетях

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 27 сентября 2021, 10:30
Иллюстративное изображение

Мужчина систематически распространял контент с призывом к развязыванию войны

Житель города Мариуполь Донецкой области получил 3 года тюрьмы за пропаганду войны и призывы изменить границы Украины. Соответствующее решение вынес Приморский районный суд.

Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает прокуратура Донецкой области.

Прокуратурой было доказано, что 51-летний мужчина в период с 2018 по 2020 год систематически распространял в интернете публикации с призывом на посягательство на территориальную целостность Украины и пропагандировал войну.

Отмечается, что сообщения подсудимый размещал на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники", а информацию брал в сообществе "Рупор Новороссии". Мариуполец ее копировал и публиковал в своем профиле.

В большинстве публикаций присутствовали призывы к развязыванию войны, осуществлению действий по изменению границ и границ Украины, в связи с чем Приморский районный суд Мариуполя приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 110, ст. 436 УК Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Харькове восемь лет заключения получил украинец, который сотрудничал с террористами "ЛНР" и пытался получить гражданство РФ.

Теги:
#Донецкая область #Суд #Арест #Мариуполь #Пропаганда войны
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