Цуплять навіть капусту: українці скаржаться на часті крадіжки на городах

Крадуть не тільки овочі і фрукти, а й цілі дерева.

На городах українців з приходом осені все частіше став пропадати врожай. Причому проблема не тільки в гризунах або шкідниках, але і в крадіжках.

Про це написали на каналі Сільське IT в Твіттері.

Згідно зі словами автора "бувало всяке", але капусту у нього крадуть вперше. Він написав, що садив завжди з надлишком і роздавав урожай сусідам і в дитсадок, але перший рік посадив "впритул".

На місці качанів залишилися тільки листя.

У коментарях користувачі відзначили, що подібні крадіжки овочів були типовим явищем в 90-х, а також поділилися своїми історіями, зокрема про те, як з корінням викопали і вкрали цілу яблуню.

Користувачі пишуть, що в селах багато городів залишаються незасіяними і люди собі, таким чином, "збирають борщовий набір".

Також користувачі відзначають, що городні крадіжки можуть бути пов’язані з подорожчанням овочів на ринку.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні рекордно впали ціни на кавуни. До кінця серпня вони стали коштувати в 15 разів дешевше, ніж на початку сезону баштанних. Херсонським аграріям таке падіння не з руки і кавунів виявилося так багато, що їх залишають на полях або просто викидають. Постраждали від низьких закупівельних цін в основному дрібні фермери.