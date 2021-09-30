Україна знову зазнала втрат на Донбасі - загинув військовослужбовець ЗСУ

В результаті бойових дій загинув один український військовий.

Російські бойовики від початку доби четверга, 30 вересня, уже тричі порушили режим припинення вогню на території окупованого РФ Донбасу, в результаті чого загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє Операція обʼєднаних сил на сторінці у Facebook.

Російські найманці під час обстрілу українських захисників один раз використали озброєння, котре було заборонене Мінськими домовленостями.

Збройні формування РФ біля Новотошківського обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також вони використовували стрілецьку зброю.

Також російські бойовики вели вогонь з артилерії калібру 122 мм на території поблизу Камʼянки.

Третій обстріл окупанти здійснили поблизу населеного пункту Попасна. Вони використовували автоматичні станкові гранатомети.

В результаті активних обстрілів один із військовослужбовців ЗСУ отримав смертельне поранення.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли російських бойовиків, аби змусити окупантів припинити вогневі дії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Донбасі у вересні цього року значно збільшилася кількість обстрілів українських територій. Таких високих показників не було ще від липня минулого року.