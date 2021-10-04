По п’ять тисяч за секунду: у скільки кандидатам на пост мера Харкова обійдеться реклама

Найдорожче обійдеться реклама на телеканалі "1+1" у прайм-тайм

За політичну рекламу до виборів мера Харкова на одному із центральних українських телеканалів доведеться заплатити більше 173 тисяч гривень.

Подібні розцінки рекламних матеріалів на телебаченні України повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

Так, найбагатшим в плані рекламного заробітку став телеканал "1+1". Саме тут одна секунда реклами в прайм-тайм (21:00-22:00) обійдеться у 5773 гривні. Трохи дешевшим буде ролик у будь-який інший час доби. Найдешевше рекламуватися вночі.

Також до трійки найбільш "дорогих" для рекламодавця-політика увійшли телеканали "Україна" та "Інтер".

Для порівняння із центральними ЗМІ аналітики привели розцінки одного з регіональних телеканалів. Так, за одну хвилину ролика в період із 07:00 до 12:00 на каналі "ПРАВО А/ТВК" замовника попросять заплатити 500 гривень. Це в разі, якщо планується "покупка" трьох хвилин ефірного часу.

Однак є і варіант із придбанням пів години для своєї рекламної "програми". Такий варіант, із часовим відрізком 06:00-10:00, обійдеться рекламодавцеві у 240 грн/хвилина.

Зазначимо, що під час президентських перегонів 2019 року найбільш "дорогим" для рекламодавця був телеканал "Україна". Тоді за секунду реклами в прайм-тайм запитували близько 5658 гривень, не рахуючи ПДВ.

До слова, раніше стало відомо, що в Харкові був виявлений чоловік, дивно схожий на покійного мера Геннадія Кернеса. Чи збирається він піти на вибори, докладно розповідали журналісти "Телеграфу".