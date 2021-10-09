Спалах поліомієліту в Україні: на Рівненщині проведуть масову обов’язкову вакцинацію дітей

Медики будуть намагатися стримати спалах поліомієліту за допомогою імунізації.

Після того як в Рівненській області зафіксували поліомієліт у півторарічної дитини, на території регіону докладуть невідкладних заходів щодо імунізації. У ВООЗ вже підтвердили спалах захворювання і пов’язують його з вірусом, який циркулює в Таджикистані.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

З 11 жовтня на території області в районі поширення поліомієліту введуть інактивовану вакцину всім дітям до 5 років включно незалежно від попередньої імунізації. На це відведений час до 22 жовтня. Потім, протягом 90 днів, вакцинація повинна охопити всіх жителів області цього віку.

Комісія з надзвичайних ситуацій також прийняла рішення відсторонити дітей без імунізації від поліомієліту від очного навчання і їм запропонують інші форми освіти.

У 2021 році рівень дитячої вакцинації від поліомієліту впав до 53% для малюків віком до року. У Рівненській області охоплення склало 48,9%. Низькі показники також в Херсонській, Івано-Франківській, Закарпатській, Запорізькій, Харківській, Одеській, Київській, Чернівецькій і Львівській областях — менше 50%.

Раніше "Телеграф" писав, що у хворого хлопчика почався параліч. Крім нього в сім’ї виховуються ще кілька дітей — у шести з них підтвердили вірус поліомієліту.