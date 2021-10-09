Рус

Спалах поліомієліту в Україні: на Рівненщині проведуть масову обов’язкову вакцинацію дітей

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3
Вакцинують дітей до 5 років. Новина оновлена 09 жовтня 2021, 13:33
Вакцинують дітей до 5 років.

Медики будуть намагатися стримати спалах поліомієліту за допомогою імунізації.

Після того як в Рівненській області зафіксували поліомієліт у півторарічної дитини, на території регіону докладуть невідкладних заходів щодо імунізації. У ВООЗ вже підтвердили спалах захворювання і пов’язують його з вірусом, який циркулює в Таджикистані.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

З 11 жовтня на території області в районі поширення поліомієліту введуть інактивовану вакцину всім дітям до 5 років включно незалежно від попередньої імунізації. На це відведений час до 22 жовтня. Потім, протягом 90 днів, вакцинація повинна охопити всіх жителів області цього віку.

Комісія з надзвичайних ситуацій також прийняла рішення відсторонити дітей без імунізації від поліомієліту від очного навчання і їм запропонують інші форми освіти.

У 2021 році рівень дитячої вакцинації від поліомієліту впав до 53% для малюків віком до року. У Рівненській області охоплення склало 48,9%. Низькі показники також в Херсонській, Івано-Франківській, Закарпатській, Запорізькій, Харківській, Одеській, Київській, Чернівецькій і Львівській областях — менше 50%.

Раніше "Телеграф" писав, що у хворого хлопчика почався параліч. Крім нього в сім’ї виховуються ще кілька дітей — у шести з них підтвердили вірус поліомієліту.

Теги:
#Рівненська область #Поліомієліт #Вакцинація #Вакцинація дітей
За час пандемії захворіли 2 529 913 осіб в Україні.
Україна
Майже 16 тисяч хворих "короною" в Україні, в лідерах - Одеська область
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
За час пандемії захворіли 2 529 913 осіб в Україні.
Майже 16 тисяч хворих "короною" в Україні, в лідерах - Одеська область
Дата публікації
Категорія
Олексій Мась
Помер один з "батьків" українського інтернету Олексій Мась
Дата публікації
Категорія
Разумков вирішив поцікавитися у Арахамії майбутнім свого мандата особисто
Арахамія сказав, чи залишиться Разумков депутатом (відео)
Дата публікації
Категорія
Українцям обіцяють зростання тарифів на тепло і газ
Готуємо гаманці: наскільки до кінця року зростуть тарифи на тепло і хто за це заплатить
Дата публікації
Категорія
Батареї потеплішають найближчим часом.
Коли включать опалення в Україні