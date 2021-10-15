Світловий атракціон: потужні лазери в Запоріжжі розкажуть символічну історію козацтва

Видовище однозначно зацікавить людей, але чи не шкідливо воно для колоній місцевих птахів?

У Запоріжжі на День козацтва почав діяти новий унікальний проєкт — його неодмінно оцінять місцеві жителі і туристи, увагу яких всіма силами намагається привернути промислове місто. На острові Хортиця, де 14 жовтня президент України Володимир Зеленський приймав присягу у курсантів і куди, через незнання, "пересадив" знаменитий 700-річний дуб, що росте в селищі Верхня Хортиця, відтепер буде демонструватися масштабне лазерно-проєкційне шоу.

Варто сказати, що зараз тут в рамках президентської програми "Велика реставрація" проводиться реконструкція в Музеї історії запорізького козацтва, перетворенням також піддався рукотворний Курган Єдності, де на 40-метровому флагштоку майорить жовто-блакитний стяг. Тепер на вершину пагорба веде дорога, зручна і для маломобільних груп населення.

Саме на застеленому гідрогазоном схилі кургану і можна буде подивитися незвичайне кіно, створене за допомогою лазерних променів.

Тестовий показ світлової інсталяції провели ще в День незалежності України, 24 серпня, ну а офіційний запуск приурочили до "іменного" свята козацтва. Річ у тому, що саме в ці дні столиця козацького краю відзначає День міста і традиційно весь тиждень напередодні Покрови в Запоріжжі проходить у святкових заходах. (Нині, через карантинних обмежень концерти та інші видовища скасовані, і все, що можливо, проводиться в онлайн-режимі. Хоча погода сприяє прогулянкам і городян в парках, на прикрашених локаціях дуже багато).

За словами Миколи Каблуки — керівника компанії Expolight, що реалізувала цей складний проєкт, під час шоу використовується найпотужніший лазер, який коли-небудь використовувався в Україні, спеціально виготовлений в Дніпрі. "Він настільки потужний, що може створювати графічний образ навіть на небі. Це проєкт, яким зможе пишатися вся Україна і цей продукт помітять у всьому світі".

Контент інсталяції базується на історії Хортиці, як колиски козацької слави. Причому розробники створили як самостійне вечірнє шоу, так і варіант взаємодії з глядачами.

Частина світлового шоу відтворюється також на декількох скелях, що виступають на поверхню Дніпра поблизу ДніпроГЕСу. І цей момент сполохав запорожців, небайдужих до природи та всього живого. Так, місцевий фотограф Олексій Толмачов перейнявся долею птахів, які зазвичай сидять на цих скелястих острівцях. У пості на своїй Фейсбук-сторінці він висловив побоювання, що така світлова атака, ставши регулярною, як обіцяють організатори, може згубно позначитися на пташиних колоніях.

"За весь вечір вчора я не побачив жодної птиці на одному з островів під час "шоу", хоча зазвичай в цей час доби їх там тисячі" — пише запорожець. Відгукнутися і прокоментувати ситуацію він просить професійних орнітологів і біологів, представників природоохоронних організацій.

Тривогу Олексія розділили й інші городяни. Багато з них вважають, що при розробці проєкту консультацій з орнітологами не проводили, а намагалися якомога швидше освоїти гроші, виділені на туристичний об’єкт.

"І так екологію засралі + купи сміття на природі від людей — свиней! Хортиця — заповідник!!! Які лазерні шоу, якщо вони природу вбивають!!!".

"Лазери використовують для відлякування птахів, а люди, які хоч раз вжили монооксид дигідрогену, вмирають".

"Чому не влаштувати лазерне шоу там, де знаходиться безпосередня ділянка відповідальності "Метінвесту"? Або в міському онкологічному диспансері, де через це диму забито людьми досі, наскільки я чула, немає стільців в коридорах".

"У мене таке враження, що з цими всіма "новаціями" і будівництвами всі забули, що Хортиця — не тільки історичний заповідник, а, перш за все, природний".

Були й такі думки: "Народ, включіть мізки нарешті! Чайкам, які окупували ці острови, глибоко пох..р на ваші промінчики, тому що у них там цілий рік жратва плаває! Там крім чайок і бакланів більше немає нікого! Качки іноді прилітають! Унікальні, блін, птиці! ".

Тобто, частина коментаторів не бачила ніякої небезпеки в періодичній демонстрації світлового шоу, вважаючи, що птахам, що живуть на території міста, це шкоди не завдасть, і вони швидко пристосуються до нових умов. А ось прославити Запоріжжя туристична новинка може.

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