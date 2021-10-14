Зеленський "загубився" у дубах під час поїздки на Запоріжжя і насмішив мережу
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Глава держави виступав перед ліцеїстами з нагоди Дня захисників та захисниць України
Президент України Володимир Зеленський під час візиту у Запорізьку область у своєму виступі перед ліцеїстами заявив, що на острові Хортиця знаходиться знаменитий 700-річний дуб, чим неабияк насмішив місцевих жителів. Адже насправді дуб зростає майже в 10 км від острова, у селищі Верхня Хортиця.
Слова президента України опублікувала прес-служба на офіційному сайті.
"Глава держави розповів, що на Хортиці є відомий 700-літній дуб, біля якого, за легендою, гетьман Богдан Хмельницький збирав військо, а славетний кошовий отаман Іван Сірко з іншими козаками писав листа турецькому султану. Цей дуб за багато років пережив сильний вітер, який ламав його гілля, у нього влучала блискавка, але він витримав все й досі стоїть", — сказав Зеленський про дуб
Однак, дуб, про який говорив Володимир Зеленський, насправді знаходиться за 10 кілометрів від острова Хортиця у селищі під назвою Верхня Хортиця.
Цей факт відзначили також користувачі мережі. Реакції були абсолютно різними. Частина громадян пройшлася нищівною критикою по спіч-райтеру Зеленського, зазначивши, що "можна було скористатися гуглом" і таких проблем не виникало би.
Дехто у помилці Зеленського знайшов слід його екс-речниці Юлії Мендель. А один з користувачів пожартував, що "у 2019 році цей дуб президентом обрали".
Задля справедливості варто зазначити, що були користувачі, які стали на захист президента України, зазначивши, що "людина, яка не живе в Запоріжжі, не повинна обовʼязково знати всякі місцеві визначні памʼятки".
Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський опинився у списку власників офшорів.
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