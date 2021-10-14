Зеленский "потерялся" в дубах во время поездки на Запорожье и насмешил сеть

Глава государства выступал перед лицеистами по случаю Дня защитников и защитниц Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Запорожскую область в своем выступлении перед лицеистами заявил, что на острове Хортица находится знаменитый 700-летний дуб, чем изрядно насмешил местных жителей. Ведь на самом деле дуб растет почти в 10 км от острова, в поселке Верхняя Хортица.

Слова президента Украины опубликовала пресс-служба на официальном сайте.

"Глава государства рассказал, что на Хортице есть известный 700-летний дуб, у которого, по легенде, гетман Богдан Хмельницкий собирал войско, а славный кошевой атаман Иван Сирко с другими казаками писал письмо турецкому султану. Этот дуб за много лет пережил сильный ветер, который ломал его ветви, у него попадала молния, но он выдержал все до сих пор стоит", — сказал Зеленский о дубе

Однако, дуб, о котором говорил Владимир Зеленский, на самом деле находится в 10 километрах от острова Хортица в поселке под названием Верхняя Хортица.

700-летний дуб находится в 10 километрах от острова Хортица

Этот факт отметили также пользователи сети. Реакции были совершенно разными. Часть граждан прошлась сокрушительной критикой по спич-райтеру Зеленского, отметив, что "можно было воспользоваться гуглом" и таких проблем не возникало бы.

Некоторые в ошибке Зеленского нашел след его экс-спикера Юлии Мендель. А один из пользователей пошутил, что "в 2019 году этот дуб президентом избрали".

Справедливости ради стоит отметить, что были пользователи, которые встали на защиту президента Украины, отметив, что "человек не живущий в Запорожье, не должен обязательно знать всякие местные достопримечательности".

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский оказался в списке владельцев офшоров.