У Львові екстрено сів літак з Чехії: що відомо

67-річному жителю Вінниці стало погано прямо в небі і екіпаж прийняв рішення знижуватися у Львові

У понеділок, 18 жовтня, на борту рейсу "Прага — Київ", який виконувала компанія Czech Airlines, сталася надзвичайна подія. 67-річному жителю Вінниці стало погано, через що екіпаж літака прийняв рішення про екстрену посадку у Львові.

За інформацією ZAXID.NET, у пасажира в небі нібито стався серцевий напад. На щастя, на борту був лікар-нейрохірург, який надав першу допомогу і сказав, що пацієнтові потрібна госпіталізація.

В результаті, повітряне судно посадили у Львові і відвезли жителя Вінниці зі скаргами на болі в області серця і запаморочення в лікарню. Втім, медики не знайшли ніяких проблем з серцем у чоловіка, тест на коронавірус виявився негативним, тому на наступний день пацієнта виписали. Тим часом, інші пасажири через екстрену посадку прибули до Києва із запізненням на 1,5 години.

Нагадаємо, що після аварії в російському Татарстані пасажирського літака L-410, на борту якого перебували 23 людини, з’явилося відео з моментом його падіння. Літак вже знижувався, але зробив "сальто" і розбився.