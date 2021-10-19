Во Львове экстренно сел самолет из Чехии: что известно

67-летнему жителю Винницы стало плохо прямо в небе и экипаж принял решение снижаться во Львове

В понедельник, 18 октября, на борту рейса "Прага — Киев", который выполняла компания Czech Airlines, произошло ЧП. 67-летнему жителю Винницы стало плохо, из-за чего экипаж самолета принял решение об экстренной посадке во Львове.

По информации ZAXID.NET, у пассажира в небе якобы произошел сердечный приступ. К счастью, среди летевших был врач-нейрохирург, который оказал первую помощь и сказал, что пациенту нужна госпитализация.

В результате, воздушное судно посадили во Львове и увезли жителя Винницы с жалобами на боли в области сердца и головокружение в больницу. Впрочем, медики не нашли никаких проблем с сердцем у мужчины, тест на коронавирус оказался отрицательным, поэтому на следующий день пациента выписали. Тем временем, другие пассажиры из-за экстренной посадки прибыли в Киев с опозданием на 1,5 часа.

Напомним, что после крушения в российском Татарстане пассажирского самолета L-410, на борту которого находились 23 человека, появилось видео с моментом его падения. Самолет уже снижался, но сделал "сальто" и разбился.