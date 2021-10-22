У межуючому з Росією селі на Луганщині зафіксований спалах пташиного грипу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 18
В осередку захворювання — 42 домоволодіння
У Старобільському районі Луганської області в селі Новобіла — спалах пташиного грипу. В радіусі спостереження — ще чотири населених пункти.
Про це повідомляє прессекретар ГУМВС в Луганській області Тетяна Погукай.
Смерть птахів від захворювання зафіксували в будинках на трьох вулицях села. Вірус пташиного грипу ідентифікували в Дніпропетровській регіональній лабораторії. На цих вулицях запроваджений карантин. Все село потрапило в буферну зону захисту. У зоні нагляду радіусом 10 кілометрів — сусідні села Козлове, Залісне, Світле і Требачеве.
У Новобілій заборонена торгівля птицею і птахопродуктами, а також вивезення пернатих.
Село Новобіла знаходиться біля кордону з Російською Федерацією.
Там напередодні зафіксували спалах пташиного грипу і оголосили режим надзвичайної ситуації в Тюменській області. Також випадки фіксувалися в Саратовській області. В цьому році в РФ вірус вже передавався від птахів до людей.
Щоб уникнути поширення треба проводити дезінфекцію при вході в курники і пташники, не допускати контакту з дикими пернатими, очищати вольєри, стежити за станом птиці і не випускати її на вигул.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні смертність від коронавірусу не тільки побила рекорди пандемії, а й вивела країну в ТОП світу за цим показником.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-