У межуючому з Росією селі на Луганщині зафіксований спалах пташиного грипу

В осередку захворювання — 42 домоволодіння

У Старобільському районі Луганської області в селі Новобіла — спалах пташиного грипу. В радіусі спостереження — ще чотири населених пункти.

Про це повідомляє прессекретар ГУМВС в Луганській області Тетяна Погукай.

Смерть птахів від захворювання зафіксували в будинках на трьох вулицях села. Вірус пташиного грипу ідентифікували в Дніпропетровській регіональній лабораторії. На цих вулицях запроваджений карантин. Все село потрапило в буферну зону захисту. У зоні нагляду радіусом 10 кілометрів — сусідні села Козлове, Залісне, Світле і Требачеве.

У Новобілій заборонена торгівля птицею і птахопродуктами, а також вивезення пернатих.

Село Новобіла знаходиться біля кордону з Російською Федерацією.

Село на мапі

Там напередодні зафіксували спалах пташиного грипу і оголосили режим надзвичайної ситуації в Тюменській області. Також випадки фіксувалися в Саратовській області. В цьому році в РФ вірус вже передавався від птахів до людей.

Щоб уникнути поширення треба проводити дезінфекцію при вході в курники і пташники, не допускати контакту з дикими пернатими, очищати вольєри, стежити за станом птиці і не випускати її на вигул.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні смертність від коронавірусу не тільки побила рекорди пандемії, а й вивела країну в ТОП світу за цим показником.