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Терешкова VS загиблі воїни: на Черкащині — скандал через перейменування "радянської" вулиці

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Відмову мотивують тим, що місцеві жителі не прагнуть іншої назви Новина оновлена 25 жовтня 2021, 14:05
Відмову мотивують тим, що місцеві жителі не прагнуть іншої назви

Це вже друга відмова смілянців від виконання вимог закону про декомунізацію

Скандальним рішенням виділилася міська рада Сміли, що у Черкаській області. Місцеві депутати відмовили у перейменуванні вулиці, названої на честь першої жінки-космонавтки, нині депутатки від "Єдиної Росії" Валентини Терешкової.

Таку інформацію повідомляє видання "Лівий берег" із посиланням на відповідь муніципалітету на журналістський запит.

Відомо, що Терешкова не один рік підтримує російську агресію проти України. До того ж, свого часу вона віддала у Держдумі свій голос за погодження окупації Кримського півострова. 

Утім у Смілі й досі є вулиця, названа на її честь. Депутати вже вдруге відмовилися від виконання закону про декомунізацію. 

Смілянська міська рада
Смілянська міська рада

Не дивлячись на те, що їм запропонували назвати вулицю іменем одного із загиблих у російсько-українській війні на Донбасі місцевих жителів, вони вкотре ігнорують такі запити. При цьому свою позицію міськрада аргументує тим, що самі смілянці не мають нічого проти вулиці Терешкової і за перейменування не виступають.

Пропозицію ж журналіста щодо зміни назви не враховують — бо він не мешкає у місті.

Частина відповіді на журналістський запит
Частина відповіді на журналістський запит

До речі, на травень 2021 року в Україні залишалось іще 230 вулиць, названих ім’ям Валентини Терешкової.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіянам не сподобалося перейменування одного із українських міст. Подробиці — у нашому матеріалі.

Теги:
#Черкаська область #Перейменування #Сміла #Валентина Терешкова #Декомунізація
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