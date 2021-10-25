Терешкова VS погибшие воины: на Черкащине — скандал из-за переименования "советской" улицы

Это уже второй отказ смелянцев от выполнения требований закона о декоммунизации

Скандальным решением выделилась городской совет Смелы, что в Черкасской области. Местные депутаты отказали в переименовании улицы, названной в честь первой женщины-космонавтки, ныне депутата от "Единой России" Валентины Терешковой.

Такую информацию сообщает издание "Левый берег" со ссылкой на ответ муниципалитета на журналистский запрос.

Известно, что Терешкова не один год поддерживает российскую агрессию против Украины. К тому же, в свое время она отдала в Госдуме свой голос за согласование оккупации Крымского полуострова.

Впрочем в Смеле до сих пор есть улица, названная в ее честь. Депутаты уже второй раз отказались от выполнения закона о декоммунизации.

Смелянский городской совет

Несмотря на то, что им предложили назвать улицу именем одного из погибших в российско-украинской войне на Донбассе местных жителей, они в очередной раз игнорируют такие запросы. При этом свою позицию горсовет аргументирует тем, что сами смелянцы не имеют ничего против улицы Терешковой и за переименование не выступают.

Предложение журналиста по изменению названия не учитывают — потому что он не живет в городе.

Часть ответа на журналистский запрос

Кстати, на май 2021 в Украине оставалось еще 230 улиц, названных именем Валентины Терешковой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россиянам не понравилось переименовании одного из украинских городов. Подробности — в нашем материале.