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Вбивці серед любителів "русского міра": у "Правому секторі" сказали, кого підозрюють у вбивстві побратима у Сумах

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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На активіста напали біля під’їзду будинку.
На активіста напали біля під’їзду будинку.

В організації заявили, що по загиблому випустили 10 куль.

У середу пізно ввечері невідомий випустив по одному з активістів "Правого сектора" Олександру Іванині в Сумах кілька куль — чоловік загинув на місці. Вбивство сталося на очах дружини на вулиці Заливній. Його соратники з організації вважають, що це пов’язано із громадянською позицією загиблого.

Відповідну заяву опублікували на сторінці організації у соцмережі Facebook. У ній сказано, що причиною вбивства стала націоналістична діяльність Олександра Іваніни.

Заява "Правого сектора" після смерті Іванини
Заява "Правого сектора" після смерті Іванини

Також повідомляється, що раніше на життя активіста вже робили замах — у березні 2021 року він розповідав про погрози і те, що на нього з побратимом нападали з травматичною зброєю. Тоді було поранено його товариша Володимира Солодовника. Нападником називали Сергія Василенка. Влітку 2021 року Іванина повідомив, що брат Сергія — Петро Василенко вирив яму, в якій пообіцяв його закопати.

Пост загиблого у Facebook
Пост загиблого у Facebook

За фактом трагедії 27 жовтня поліція вже відкрила кримінальну справу за статтею 115 — "навмисне вбивство". Попередня причина смерті – вогнепальне поранення.

Раніше "Телеграф" писав, що у Черкасах застрелили у ресторані місцевого бізнесмена з кримінальним минулим.

Теги:
#Суми #Вбивство #Правий сектор
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