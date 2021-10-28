Вбивці серед любителів "русского міра": у "Правому секторі" сказали, кого підозрюють у вбивстві побратима у Сумах

В організації заявили, що по загиблому випустили 10 куль.

У середу пізно ввечері невідомий випустив по одному з активістів "Правого сектора" Олександру Іванині в Сумах кілька куль — чоловік загинув на місці. Вбивство сталося на очах дружини на вулиці Заливній. Його соратники з організації вважають, що це пов’язано із громадянською позицією загиблого.

Відповідну заяву опублікували на сторінці організації у соцмережі Facebook. У ній сказано, що причиною вбивства стала націоналістична діяльність Олександра Іваніни.

Заява "Правого сектора" після смерті Іванини

Також повідомляється, що раніше на життя активіста вже робили замах — у березні 2021 року він розповідав про погрози і те, що на нього з побратимом нападали з травматичною зброєю. Тоді було поранено його товариша Володимира Солодовника. Нападником називали Сергія Василенка. Влітку 2021 року Іванина повідомив, що брат Сергія — Петро Василенко вирив яму, в якій пообіцяв його закопати.

Пост загиблого у Facebook

За фактом трагедії 27 жовтня поліція вже відкрила кримінальну справу за статтею 115 — "навмисне вбивство". Попередня причина смерті – вогнепальне поранення.

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