Момент розстрілу Михайла Козлова в Черкасах (відео строго 18+)

Камери ресторану зняли як сам момент пострілів, так і вхід зловмисника в будівлю.

Мить вбивства місцевого бізнесмена Михайла Козлова, що сталося напередодні в Черкасах потрапила на відео.

Фрагменти відео опублікував на сторінці в Facebook політик Ігор Мосійчук.

Нагадаємо, в центрі Черкас 22 вересня смертельно поранили чоловіка, його довезли до лікарні, але не врятували. Згідно з наявними даними — це бізнесмен Михайло Козлов, який володів охоронною компанією і був співзасновником громадської правозахисної організації.

У відкритих джерелах є дані про його кримінальне минуле. Це побічно підтверджує і Мосійчук, називаючи його бізнесменом з "кримінальним ухилом". На відео (строго 18+) потрапило те, як невідомий заходить в ресторан "Львівська майстерня шоколаду" і розстрілює Козлова.

Раніше "Телеграф" писав про те, що машина на якій втік вбивця була знайдена згорілою на території Черкас біля місцевого парку. Зброя залишилася всередині. В області тривають пошуки зловмисників і введений оперативний план "Сирена". Розглядається версія умисного вбивства за попередньою змовою.

Пізніше місцеві журналісти оприлюднили інформацію про те, що нападників було кілька, а вбивство може бути викликано конкуренцією між двома протиборчими кримінальними угрупованнями Черкас.