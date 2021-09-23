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Момент розстрілу Михайла Козлова в Черкасах (відео строго 18+)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Криміналісти вивчають речові докази після розстрілу. Новина оновлена 23 вересня 2021, 10:54
Криміналісти вивчають речові докази після розстрілу.

Камери ресторану зняли як сам момент пострілів, так і вхід зловмисника в будівлю.

Мить вбивства місцевого бізнесмена Михайла Козлова, що сталося напередодні в Черкасах потрапила на відео.

Фрагменти відео опублікував на сторінці в Facebook політик Ігор Мосійчук.

Нагадаємо, в центрі Черкас 22 вересня смертельно поранили чоловіка, його довезли до лікарні, але не врятували. Згідно з наявними даними — це бізнесмен Михайло Козлов, який володів охоронною компанією і був співзасновником громадської правозахисної організації.

У відкритих джерелах є дані про його кримінальне минуле. Це побічно підтверджує і Мосійчук, називаючи його бізнесменом з "кримінальним ухилом". На відео (строго 18+) потрапило те, як невідомий заходить в ресторан "Львівська майстерня шоколаду" і розстрілює Козлова.

Раніше "Телеграф" писав про те, що машина на якій втік вбивця була знайдена згорілою на території Черкас біля місцевого парку. Зброя залишилася всередині. В області тривають пошуки зловмисників і введений оперативний план "Сирена". Розглядається версія умисного вбивства за попередньою змовою.

Пізніше місцеві журналісти оприлюднили інформацію про те, що нападників було кілька, а вбивство може бути викликано конкуренцією між двома протиборчими кримінальними угрупованнями Черкас.

Теги:
#Черкаси #Розстріл #Бізнесмен #Замовне вбивство
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