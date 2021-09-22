"Розборки" злочинних угруповань: в ЗМІ розкрили деталі вбивства бізнесмена в Черкасах

Нападники були в формі СБУ.

У Черкасах в середу, 22 вересня, в самому центрі міста був застрелений бізнесмен Михайло Козлов. В кафе, в якому він перебував, увірвалися двоє (за деякими версіями, троє) озброєних людей у формі СБУ, зробили кілька пострілів і зникли з місця події.

Про це інформує "Детектив-Інфо".

Відзначається, що пригода сталася на вулиці Байди Вишневецького в кафе "Львівська майстерня шоколаду", близько 10 години ранку.

Козлов був власником охоронної фірми "Сталь" і засновником ГО "Організований захист громадян". Однак видання зазначає, що крім цього він був відомим місцевим кримінальним лідером.

Михайло Козлов

Повідомляється, що спочатку інші члени його злочинного угруповання намагалися врятувати тому життя та організували швидке транспортування в лікарню. Однак там він помер.

За даними видання, причини стрілянини в Черкасах можуть полягати в конфлікті двох злочинних угруповань. Одне з них очолював Козлов, а інше — громадянин Вірменії Арам Барсегян.

Арам Барсегян

Барсегян внесений до списку осіб, проти яких були введені санкції РНБО, вважається, що після їх вступу в силу він міг покинути країну, однак підтвердження тому немає.

Видання зазначає, що непрямим підтвердженням наявності конфлікту між двома угрупованнями, є "розборки" 8 вересня. Тоді в центрі міста дві групи чоловіків почали з’ясовувати стосунки, засвітивши при цьому зброю.

Конфлікт тоді припинили поліціянти.

Як повідомлялося раніше, спалений автомобіль зловмисників, які вбили Козлова, пізніше знайшли в районі Долини Троянд на виїзді з міста.