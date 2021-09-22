"Разборки" преступных группировок: в СМИ раскрыли детали убийства бизнесмена в Черкассах
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Нападавшие были в форме СБУ.
В Черкассах в среду, 22 сентября, в самом центре города был застрелен бизнесмен Михаил Козлов. В кафе, в котором он находился, ворвались двое (по некоторым версиям, трое) вооруженных людей в форме СБУ, произвели несколько выстрелов и скрылись с места происшествия.
Об этом информирует "Детектив-Инфо".
Отмечается, что происшествие произошло на улице Байды Вишневецкого в кафе "Львовская мастерская шоколада", около 10 часов утра.
Козлов был владельцем охранной фирмой "Сталь" и основателем ОО "Организованная защита граждан". Однако издание отмечает, что кроме этого он был известным местным криминальным лидером.
Сообщается, что изначально другие члены его преступной группировки пытались спасти тому жизнь и организовали быструю транспортировку в больницу. Однако там он умер.
По данным издания, причины стрельбы в Черкассах могут заключаться в конфликте двух преступных группировок. Одну из них возглавлял Козлов, а другую — гражданин Армении Арам Барсегян.
Барсегян внесен в список лиц, против которых были введены санкции СНБО, считается, что после их вступления в силу он мог покинуть страну, однако подтверждения тому нет.
Издание отмечает, что косвенным подтверждением наличия конфликта между двумя группировками, являются "разборки" 8 сентября. Тогда в центре города две группы мужчин начали выяснять отношения, засветив при этом оружие.
Конфликт тогда пресекли полицейские.
Как сообщалось ранее, сожженный автомобиль злоумышленников, убивших Козлова, позже нашли в районе Долины Роз на выезде из города.
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