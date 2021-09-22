"Разборки" преступных группировок: в СМИ раскрыли детали убийства бизнесмена в Черкассах

Нападавшие были в форме СБУ.

В Черкассах в среду, 22 сентября, в самом центре города был застрелен бизнесмен Михаил Козлов. В кафе, в котором он находился, ворвались двое (по некоторым версиям, трое) вооруженных людей в форме СБУ, произвели несколько выстрелов и скрылись с места происшествия.

Об этом информирует "Детектив-Инфо".

Отмечается, что происшествие произошло на улице Байды Вишневецкого в кафе "Львовская мастерская шоколада", около 10 часов утра.

Козлов был владельцем охранной фирмой "Сталь" и основателем ОО "Организованная защита граждан". Однако издание отмечает, что кроме этого он был известным местным криминальным лидером.

Михаил Козлов

Сообщается, что изначально другие члены его преступной группировки пытались спасти тому жизнь и организовали быструю транспортировку в больницу. Однако там он умер.

По данным издания, причины стрельбы в Черкассах могут заключаться в конфликте двух преступных группировок. Одну из них возглавлял Козлов, а другую — гражданин Армении Арам Барсегян.

Арам Барсегян

Барсегян внесен в список лиц, против которых были введены санкции СНБО, считается, что после их вступления в силу он мог покинуть страну, однако подтверждения тому нет.

Издание отмечает, что косвенным подтверждением наличия конфликта между двумя группировками, являются "разборки" 8 сентября. Тогда в центре города две группы мужчин начали выяснять отношения, засветив при этом оружие.

Конфликт тогда пресекли полицейские.

Как сообщалось ранее, сожженный автомобиль злоумышленников, убивших Козлова, позже нашли в районе Долины Роз на выезде из города.