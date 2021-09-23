Момент расстрела Михаила Козлова в Черкассах (видео строго 18+)

Камеры ресторана засняли как сам момент выстрелов, так и вход злоумышленника в здание.

Мгновение произошедшего накануне в Черкассах убийства местного бизнесмена Михаила Козлова попало на видео.

Фрагменты видео опубликовал на странице в Facebook политик Игорь Мосийчук.

Напомним, в центре Черкасс 22 сентября смертельно ранили мужчину, его довезли до больницы, но не спасли. Согласно имеющимся данным — это бизнесмен Михаил Козлов, владевший охранной компанией и бывший соучредителем общественной правозащитной организации.

В открытых источниках есть данные о его криминальном прошлом. Это косвенно подтверждает и Мосийчук, называя его бизнесменом с "криминальным уклоном". На видео строго 18+ попало то, как неизвестных заходит в ресторан "Львовская мастерская шоколада" и расстреливает Козлова.

Ранее "Телеграф" писал о том, что машина на которой сбежал убийца была найдена сгоревшей на территории Черкасс возле местного парка. Оружие осталось внутри. В области продолжаются поиски злоумышленников и введен оперативный план "Сирена". Рассматривается версия умышленного убийства по предварительному сговору.

Позже местные журналисты обнародовали информацию о том, что нападавших было несколько, а убийство может быть вызвано конкуренцией между двумя противоборствующими криминальными группировками Черкасс.