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Просто вигулював собаку: на Вінниччині мисливець підстрелив на околиці села підлітка (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Інцидент стався у селі Мала Стратіївка Новина оновлена 01 листопада 2021, 16:18
Інцидент стався у селі Мала Стратіївка

14-річного юнака госпіталізували з пораненням голови та грудної клітки

На Вінниччині прогулянка з собакою трагічно закінчилася на 14-річного підлітка — у нього поцілили з гладкоствольної рушниці. Юнака госпіталізували.

Про це у понеділок, 1 листопада, повідомляє пресслужба поліції регіону.

Трагічний інцидент стався напередодні, 31 жовтня, у селі Мала Стратіївка. Відомо, що 14-річний юнак отримав вогнепальне поранення грудної клітини та голови під час того, як гуляв поблизу водойми за межами села, де полював 26 річний чоловік.

Правоохоронці з’ясували, що мисливець полював на пернату дичину з гладкоствольною рушницею. Під час одного з вистрілів рикошет заряду дробу влучив у юнака та завдав йому вогнепальних поранень.

У поліції кажуть, що мисливська зброя у 26-річного чоловіка була зареєстрована офіційно. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до двох років. 

Варто зазначити, що сезон полювання на пернату дичину в Україні у 2021 році розпочався 7 серпня і триватиме аж до 26 грудня включно. У цей період мисливцям дозволяється полювати у чітко визначених місцях та лише на певні види пернатих. Вони визначені Законом України "Про мисливське господарство та полювання".

Рушниця, з якої стріляв мисливець
Рушниця, з якої стріляв мисливець

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Норвегії чоловік застрелив п’ятьох людей з лука.

Теги:
#Діти #Вінницька область #Полювання #Вогнепальне поранення
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