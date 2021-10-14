У Норвегії чоловік застрелив п’ятьох людей з лука: подробиці
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Поліція розповіла, що він датчанин за походженням.
У Норвегії затримали стрільця, який в середу, 13 жовтня, з лука застрелив п’ятьох людей. Ще двоє поранені. У поліції повідомили, що нападнику — 30 років.
Про це повідомляє NRK.
Напад стався в невеликому місті Конгсберзі. Серед поранених — поліцейський. Чоловік співпрацює з поліцією після арешту. Правоохоронці окремо відзначили, що він за походженням — данець. Заарештований живе в цьому місті.
Поліція в Кронсберзі в середу ввечері проводила спецоперацію, але можливих спільників не знайшла.
Невідомо з яких мотивів діяв стрілок, поліція не виключає можливий тероризм.
Конгсберг, де стався напад, містечко з 26 тисячам осіб населення на півдні від столиці країни Осло.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні і світі відзначили кілька нападів зі стрілецькою зброєю.
- Стрілами з арбалета вразила двох викладачів молода дівчина на Полтавщині. За словами нападаючої, яка вчилася на психолога, їй наснилася потреба когось вбити.
- Менш як місяць тому напад на перехожих з арбалетом стався в Нідерландах — він потрапив на відео.
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