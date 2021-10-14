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У Норвегії чоловік застрелив п’ятьох людей з лука: подробиці

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Поліцейська спецоперація в Норвегії Новина оновлена 14 жовтня 2021, 08:20
Поліцейська спецоперація в Норвегії

Поліція розповіла, що він датчанин за походженням.

У Норвегії затримали стрільця, який в середу, 13 жовтня, з лука застрелив п’ятьох людей. Ще двоє поранені. У поліції повідомили, що нападнику — 30 років.

Про це повідомляє NRK.

Напад стався в невеликому місті Конгсберзі. Серед поранених — поліцейський. Чоловік співпрацює з поліцією після арешту. Правоохоронці окремо відзначили, що він за походженням — данець. Заарештований живе в цьому місті.

Поліція в Кронсберзі в середу ввечері проводила спецоперацію, але можливих спільників не знайшла.

Поліція патрулювала вулиці і виставила оточення
Поліція патрулювала вулиці і виставила оточення

Невідомо з яких мотивів діяв стрілок, поліція не виключає можливий тероризм.

Конгсберг, де стався напад, містечко з 26 тисячам осіб населення на півдні від столиці країни Осло.

Конгсберг на мапі
Конгсберг на мапі

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні і світі відзначили кілька нападів зі стрілецькою зброєю.

Теги:
#Норвегія #Напад #Цибуля #Стріли
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