У Норвегії чоловік застрелив п’ятьох людей з лука: подробиці

Поліція розповіла, що він датчанин за походженням.

У Норвегії затримали стрільця, який в середу, 13 жовтня, з лука застрелив п’ятьох людей. Ще двоє поранені. У поліції повідомили, що нападнику — 30 років.

Про це повідомляє NRK.

Напад стався в невеликому місті Конгсберзі. Серед поранених — поліцейський. Чоловік співпрацює з поліцією після арешту. Правоохоронці окремо відзначили, що він за походженням — данець. Заарештований живе в цьому місті.

Поліція в Кронсберзі в середу ввечері проводила спецоперацію, але можливих спільників не знайшла.

Поліція патрулювала вулиці і виставила оточення

Невідомо з яких мотивів діяв стрілок, поліція не виключає можливий тероризм.

Конгсберг, де стався напад, містечко з 26 тисячам осіб населення на півдні від столиці країни Осло.

Конгсберг на мапі

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні і світі відзначили кілька нападів зі стрілецькою зброєю.