В Норвегии мужчина застрелил пятерых человек из лука: подробности

Полиция рассказала, что он датчанин по происхождению.

В Норвегии задержали стрелка, который в среду, 13 октября, из лука застрелил пятерых человек. Еще двое ранены. В полиции сообщили, что нападавшему мужчине — 30 лет.

Об этом сообщает NRK.

Нападение произошло в небольшом городе Конгсберге. В числе раненых — полицейский. Мужчина сотрудничает с полицией после ареста. Правоохранители отдельно отметили, что он по происхождению — датчанин. Арестованный живет в этом городе.

Полиция в Кронсбереге в среду вечером проводила спецоперацию, но возможных сообщников не нашла.

Полиция патрулировала улицы и выставила оцепление

Неизвестно из каких побуждений действовал стрелок, полиция не исключает возможный терроризм.

Конгсберг, где произошло нападение, городок с 26 тысячам человек населения на юге от столицы страны Осло.

Конгсберг на карте

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине и мире отметили несколько нападений со стрелковым оружием.