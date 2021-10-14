В Норвегии мужчина застрелил пятерых человек из лука: подробности
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Полиция рассказала, что он датчанин по происхождению.
В Норвегии задержали стрелка, который в среду, 13 октября, из лука застрелил пятерых человек. Еще двое ранены. В полиции сообщили, что нападавшему мужчине — 30 лет.
Об этом сообщает NRK.
Нападение произошло в небольшом городе Конгсберге. В числе раненых — полицейский. Мужчина сотрудничает с полицией после ареста. Правоохранители отдельно отметили, что он по происхождению — датчанин. Арестованный живет в этом городе.
Полиция в Кронсбереге в среду вечером проводила спецоперацию, но возможных сообщников не нашла.
Неизвестно из каких побуждений действовал стрелок, полиция не исключает возможный терроризм.
Конгсберг, где произошло нападение, городок с 26 тысячам человек населения на юге от столицы страны Осло.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине и мире отметили несколько нападений со стрелковым оружием.
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