Укр

В Норвегии мужчина застрелил пятерых человек из лука: подробности

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
89
Полицейская спецоперация в Норвегии Новость обновлена 14 октября 2021, 08:20
Полицейская спецоперация в Норвегии

Полиция рассказала, что он датчанин по происхождению.

В Норвегии задержали стрелка, который в среду, 13 октября, из лука застрелил пятерых человек. Еще двое ранены. В полиции сообщили, что нападавшему мужчине — 30 лет.

Об этом сообщает NRK.

Нападение произошло в небольшом городе Конгсберге. В числе раненых — полицейский. Мужчина сотрудничает с полицией после ареста. Правоохранители отдельно отметили, что он по происхождению — датчанин. Арестованный живет в этом городе.

Полиция в Кронсбереге в среду вечером проводила спецоперацию, но возможных сообщников не нашла.

Полиция патрулировала улицы и выставила оцепление
Полиция патрулировала улицы и выставила оцепление

Неизвестно из каких побуждений действовал стрелок, полиция не исключает возможный терроризм.

Конгсберг, где произошло нападение, городок с 26 тысячам человек населения на юге от столицы страны Осло.

Конгсберг на карте
Конгсберг на карте

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине и мире отметили несколько нападений со стрелковым оружием.

Теги:
#Норвегия #Нападение #Лук #Стрелы
Во всех областях Украины наблюдается тенденция госпитализации несовершеннолетних с коронавирусом
Общество
В Украине массово госпитализируют детей с COVID-19: в чем причина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Во всех областях Украины наблюдается тенденция госпитализации несовершеннолетних с коронавирусом
В Украине массово госпитализируют детей с COVID-19: в чем причина
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Пытались спасти до последнего: в сети показали видео смерти нардепа Полякова
Дата публикации
Категория
КПВВ "Станица Луганская"
"Коронавирусный концлагерь": боевики сказали, когда откроют КПВВ на Донбассе
Дата публикации
Категория
U811 "Балта"
В Черном море случилось серьезное ЧП на украинском военном корабле: подробности (фото)
Дата публикации
Категория
В ботсаду имени Гришко женщину шесть раз ударили битой по голове
Шесть раз ударил битой по голове: появились новые детали дерзкого нападения на женщину в Киеве (эксклюзивные фото)