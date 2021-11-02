"Україна знадобилася": Поклонська перед засланням в Африку згадала батьківщину

Посол не розмовляє англійською і лише вчить мову країни роботи.

Наталія Поклонська, яку нещодавно призначили російським послом у Кабо-Верде, маленькій острівній державі в Африці, напередодні свого від’їзду намагається швидко вивчити мову країни.

Про це повідомляє Сrimea-news.

Офіційні мови Кабо-Верде — португальська та кабовердіану (варіант креольської на португальській основі). Поклонська поділилася з виданням, що їй важко дається вивчення мови та зазначила, що у процесі їй допомагає знання української.

Вона зазначила, що замість гравуючого "р" за порадою педагога використовує фрикативне українське "Ґ", і каже "Ґусія". При цьому колаборантка заявила, що мова, яка використовується в Кабо-Верде, простіша, ніж звичайна португальська.

Також Поклонська знайшла схожість між українськими словами "краватка" та "шкарпетки" та їхніми португальськими аналогами.

Доповнимо, що на португальську слово "краватка" перекладається як "gravata" і також є іменником жіночого роду.

Англійську Поклонська назвала "не своєю" мовою і зазначила, що розуміє її.

Раніше "Телеграф" писав, що в українському міністерстві закордонних справ прокоментували призначення Поклонської послом у Кабо-Верде.