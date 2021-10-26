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Ніколи не забудемо: Кулеба пообіцяв "годину розплати" для "кримської няші"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Наталія Поклонська Новина оновлена 26 жовтня 2021, 18:58
Наталія Поклонська

Кулеба каже, що Україна не дасть спокій Поклонській.

У МЗС України обіцяють, що "не забудуть" про відому колаборантку Наталію Поклонську, яка нещодавно була призначена Росією послом в африканській острівній державі Кабо-Верде.

Про це заявив голова українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання користувачів Твіттеру.

"Про Поклонську ми ніколи не забудемо і не залишимо її в спокої. Як і інших зрадників", — написав він.

Кулеба зазначив, що питаннями її видачі Україні опікуються Генпрокуратура, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство юстиції.

Втім, каже він, без покарання не залишиться і сама Росія, якій неминуче доведеться відповісти за всі злочини проти України.

Зокрема, йде робота над виплатою Росією репарацій

Як відомо, Поклонська після початку окупації Криму перейшла на бік Росії та деякий час працювала "прокурором". Після цього вона стала депутатом Держдуми РФ від путінської партії "Єдина Росія".

13 жовтня її офіційно призначили послом у Кабо-Верді, після чого у МЗС України заявили, що їй "не вдасться сховатися навіть в Африці".

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