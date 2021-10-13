Не сховається навіть в Африці: в МЗС відреагували на нову посаду Поклонської

Робота з урядом африканської країни вже ведеться, повідомили в МЗС.

Російський президент Володимир Путін в середу, 13 жовтня, офіційно призначив колишню "прокурора" Криму і ексдепутата Держдуми Наталію Поклонську послом в африканському острівній державі Кабо-Верде. На це відреагували в МЗС України, заявивши, що навіть там їй не вдасться сховатися від правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника українського зовнішньополітичного відомства Олега Ніколенка.

Він нагадав, що Поклонський в Україні розшукують у справі про державну зраду, а також, що проти неї були введені санкції в Євросоюзі, Канаді, США і Японії.

"Сховатися не вийде навіть в Африці", — сказав Ніколенко.

Представник МЗС заявив, що колегам з Кабо-Верде була передана інформація про те, в яких справах фігурує Поклонська і за що її розшукують в нашій країні.

Цей коментар уже викликав відповідь від російського МЗС. Його представник Марія Захарова у властивій їй уїдливій формі заявила, що спочатку варто "застосувати українське правосуддя на території України".

Як повідомлялося раніше, чутки про те, що Поклонську призначать послом в Кабо-Верде з’явилися ще в серпні.

Поклонська розпочала свій шлях в прокуратурі Криму ще у 2002 році.

Після захоплення півострова Росією, перейшла на бік окупантів і продовжувала працювати на посаді "прокурора Криму" до 2016 року. Потім вона взяла участь в передвиборчій кампанії партії "Єдина Росія" і стала депутатом Держдуми РФ.

У травні 2021 року його заявила, що не братиме участі в праймеріз напередодні нових виборів, оскільки "знайшла собі нову роботу".