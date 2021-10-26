Никогда не забудем: Кулеба пообещал "час расплаты" для "крымской няши"

Кулеба говорит, что Украина не оставит в покое Поклонскую.

В МИД Украины обещают, что "не забудут" об известной коллаборантке Наталье Поклонской, которая недавно была назначена Россией послом в африканском островном государстве Кабо-Верде.

Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы пользователей Твиттер.

"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей", — написал он.

Кулеба отметил, что вопросами ее выдачи Украине занимаются Генпрокуратура, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции.

Впрочем, говорит он, без наказания не останется и сама Россия, которой неизбежно придется ответить за все злодеяния против Украины.

В частности идет работа над выплатой Россией репараций

Как известно, Поклонская после начала оккупации Крыма перешла на сторону России и некоторое время работала "прокурором". После этого она стала депутатом Госдумы РФ от путинской партии "Единая Россия".

13 октября ее официально назначили послом в Кабо-Верде, после чего в МИД Украины заявили, что ей "не удастся спрятаться даже в Африке".