Никогда не забудем: Кулеба пообещал "час расплаты" для "крымской няши"
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Кулеба говорит, что Украина не оставит в покое Поклонскую.
В МИД Украины обещают, что "не забудут" об известной коллаборантке Наталье Поклонской, которая недавно была назначена Россией послом в африканском островном государстве Кабо-Верде.
Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы пользователей Твиттер.
"О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей", — написал он.
Кулеба отметил, что вопросами ее выдачи Украине занимаются Генпрокуратура, Министерство внутренних дел и Министерство юстиции.
Впрочем, говорит он, без наказания не останется и сама Россия, которой неизбежно придется ответить за все злодеяния против Украины.
В частности идет работа над выплатой Россией репараций
Как известно, Поклонская после начала оккупации Крыма перешла на сторону России и некоторое время работала "прокурором". После этого она стала депутатом Госдумы РФ от путинской партии "Единая Россия".
13 октября ее официально назначили послом в Кабо-Верде, после чего в МИД Украины заявили, что ей "не удастся спрятаться даже в Африке".
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