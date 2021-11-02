"Украина пригодилась": Поклонская перед ссылкой в Африку вспомнила родину

Посол не говорит на английском и только учит язык страны работы.

Наталья Поклонская, которую недавно назначили российским послом в Кабо-Верде, маленьком островном государстве в Африке, накануне своего отъезда пытается быстро выучить язык страны.

Об этом сообщает Сrimea-news.

Официальные языки Кабо-Верде — португальский и кабовердиану (вариант креольского на португальской основе). Поклонская поделилась с изданием, что ей тяжело дается изучение языка и отметила, что в процессе ей помогает знание украинского.

Она отметила, что вместо грассирующего "р" по совету педагога использует фрикативное украинское "г", и говорит "Гуссия". При этом коллаборантка заявила, что язык, используемый в Кабо-Верде, проще чем обычный португальский.

Также Поклонская нашла сходство между украинскими словами "краватка" и "шкарпетки" и их португальскими аналогами.

Дополним, что на португальский слово "галстук" переводится как "gravata" и также является существительным женского рода.

Английский Поклонская назвала "не своим" языком и отметила, что понимает его.

Ранее "Телеграф" писал, что в украинском министерстве иностранных дел прокомментировали назначение Поклонской послом в Кабо-Верде.