Укр

"Украина пригодилась": Поклонская перед ссылкой в Африку вспомнила родину

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Наталья Поклонская Новость обновлена 02 ноября 2021, 15:57
Наталья Поклонская

Посол не говорит на английском и только учит язык страны работы.

Наталья Поклонская, которую недавно назначили российским послом в Кабо-Верде, маленьком островном государстве в Африке, накануне своего отъезда пытается быстро выучить язык страны. 

Об этом сообщает Сrimea-news.

Официальные языки Кабо-Верде — португальский и кабовердиану (вариант креольского на португальской основе). Поклонская поделилась с изданием, что ей тяжело дается изучение языка и отметила, что в процессе ей помогает знание украинского. 

Она отметила, что вместо грассирующего "р" по совету педагога использует фрикативное украинское "г", и говорит "Гуссия". При этом коллаборантка заявила, что язык, используемый в Кабо-Верде, проще чем обычный португальский. 

Также Поклонская нашла сходство между украинскими словами "краватка" и "шкарпетки" и их португальскими аналогами. 

Дополним, что на португальский слово "галстук" переводится как "gravata" и также является существительным женского рода. 

Английский Поклонская назвала "не своим" языком и отметила, что понимает его.

Ранее "Телеграф" писал, что в украинском министерстве иностранных дел прокомментировали назначение Поклонской послом в Кабо-Верде.

Теги:
#Кабо-Верде #Португальский язык #Наталья Поклонская
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