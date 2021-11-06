У бойовиків — масштабні розкрадання російської зброї: дані розвідки
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Найбільше недостачі фіксується серед поставок пального та продуктів
На Донбасі окупанти регулярно здійснюють крадіжки з постачання різних матеріалів, що здійснюються з території Росії. Ситуація ідентична як у Донецьку, так і Луганську.
Таку інформацію розповіли у Головному управлінні розвідки України.
Відомо, що російсько-окупаційні війська в окупованих Донецьку та Луганську ще з початку листопада проходять так звану комісійну перевірку від представників Південного військового округу РФ. "Перевіряльники" досліджують матеріальне забезпечення "армії" бойовиків та відповідність наявних матеріальних благ із документацією.
Згідно з українськими розвідданими, в ОРДЛО були виявлені масштабні недоліки серед забезпечення місцевих військових. Насамперед, комісії не дораховуються продуктів харчування, різних речей та пального. Фіксується і розкрадання зброї.
"Переважна кількість випадків пов’язана зі зловживаннями службовим становищем кадрових російських офіцерів", — зазначають у ГУР.
Додамо, що військовослужбовці з РФ часто обіймають важливі пости в "армії" окупантів на Донбасі, при цьому несучи відповідальність за матеріально-технічне забезпечення окупантів та підрозділів російської армії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія поступово збільшує військову присутність біля східних кордонів України, і це підтверджують навіть супутникові знімки, опубліковані іноземними медіа.
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