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У бойовиків — масштабні розкрадання російської зброї: дані розвідки

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Окупанти не справляються без "додаткових" ресурсів
Окупанти не справляються без "додаткових" ресурсів

Найбільше недостачі фіксується серед поставок пального та продуктів

На Донбасі окупанти регулярно здійснюють крадіжки з постачання різних матеріалів, що здійснюються з території Росії. Ситуація ідентична як у Донецьку, так і Луганську.

Таку інформацію розповіли у Головному управлінні розвідки України.

Відомо, що російсько-окупаційні війська в окупованих Донецьку та Луганську ще з початку листопада проходять так звану комісійну перевірку від представників Південного військового округу РФ. "Перевіряльники" досліджують матеріальне забезпечення "армії" бойовиків та відповідність наявних матеріальних благ із документацією.

Згідно з українськими розвідданими, в ОРДЛО були виявлені масштабні недоліки серед забезпечення місцевих військових. Насамперед, комісії не дораховуються продуктів харчування, різних речей та пального. Фіксується і розкрадання зброї.

"Переважна кількість випадків пов’язана зі зловживаннями службовим становищем кадрових російських офіцерів", — зазначають у ГУР.

Додамо, що військовослужбовці з РФ часто обіймають важливі пости в "армії" окупантів на Донбасі, при цьому несучи відповідальність за матеріально-технічне забезпечення окупантів та підрозділів російської армії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія поступово збільшує військову присутність біля східних кордонів України, і це підтверджують навіть супутникові знімки, опубліковані іноземними медіа.

Теги:
#Росія #Бойовики #Розкрадання #Війна #Донбас #Окупанти #ОРДЛО
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