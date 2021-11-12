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У Макіївській колонії зарізали українця: що про нього відомо

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Тюремна решітка. Новина оновлена 12 листопада 2021, 20:26
Тюремна решітка.

Трагедія сталася у виправній установі №32.

Українець Руслан Макарець помер від ножового поранення у в’язниці у Макіївці на окупованій території Донбасу.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Чоловікові було 37 років. Бойовики у 2019 засудили його на 13 років колонії через підозру у шпигунських діях на користь України, зокрема для СБУ.

Макарця намагалися звільнити з полону за обміном з ОРДЛО, але це не вдалося. Обміну полоненими, незаконно позбавленими волі, не було понад півтора року.

Раніше Макарець працював на бойовиків — у 2017-18 роках водив авто в інженерно-саперній роті псевдоміліції. Про це Макарець добровільно зізнався у Бахмутському відділі Нацполіції. Його звільнили від відповідальності через добровільний вихід із бандформування та завдяки зізнанню. Зазначимо, що співпраця зі спецслужбами не згадана.

Бойовики ДНР розцінили це по-своєму. На їхню думку, він видав інформацію про свою службу, у тому числі й техніку, а також погодився на роботу із СБУ.

Руслан Макарець
Руслан Макарець

Омбудсмен також розповіла, що окупанти у пенітенціарних установах ОРДЛО утримують 301 українця. Понад дві третини — на Донеччині.

Денисова звернулася до глави місії українського Червоного хреста із проханням відвідати колонію та з’ясувати все про трагедію, а також до Тристоронньої контактної групи — для реагування.

Це вже четверта смерть українця у колонії окупантів за 2021 рік.

Раніше "Телеграф" писав, що бойовики вбили ексчемпіона України з дзюдо.

Теги:
#Бойовики #В'язниця #ОРДЛО
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