У Маріуполі в закинутому будинку знайшли напіврозкладений труп чоловіка: що відомо (фото)

Вочевидь чоловіка забили до смерті, а його понівечене тіло сховали подалі від населеного пункта

У місті Маріуполь, що на Донеччині, випадково виявили тіло померлого чоловіка. Труп вже почав розкладатися, тож експерти дійшли висновку, що пролежав він у такому стані близько місяця.

Про це у четвер, 25 листопада, повідомляє видання Mrpl.city, посилаючись на власні джерела.

Згідно наявних даних подія сталася кілька тижнів тому на території мікрорайону Черемушки.

"Близькі загиблого розпочали пошуки лише напередодні і в результаті встановили, що у день смерті їх родич перебував у компанії кількох людей. Разом вони розпивали спиртні напої, а після його жорстоко вбили, забивши до смерті. Хтось із присутніх на той момент випадково проговорився, що в ході бійки чоловік помер, тож його вирішили сховати у занедбаному будинку", – зазначається в повідомленні.

Уночі 25 листопада підозрюваних до трагічної загибелі чоловіка затримали правоохоронці.

Як у коментарі виданню зазначає місцевий депутат Артем Саркісян, останнім часом криміногенна ситуація на території вищевказаного мікрорайону погіршилася. Місцеві постійно скаржаться на те, що вулицями панує злочинність: людей бʼють, процвітає пиятика.

Зараз справою щодо вбивства чоловіка займаються представники поліції. Слідство триває.

Фото від Mrpl.city:

Правоохоронці фіксують інформацію щодо виявленого трупа

Померлий чоловік на території закинутого обійстя

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Нагадаємо, як у Білорусі з моргу загадково зник труп людини, який за три місяці так і не знайшли. При цьому правоохоронці не дають родичам жодних пояснень, чому про справу "забули".