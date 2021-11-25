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У Маріуполі в закинутому будинку знайшли напіврозкладений труп чоловіка: що відомо (фото)

Автор
Наталія Чебан
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Закинутий будинок, де виявили труп чоловіка Новина оновлена 25 листопада 2021, 14:24
Закинутий будинок, де виявили труп чоловіка

Вочевидь чоловіка забили до смерті, а його понівечене тіло сховали подалі від населеного пункта

У місті Маріуполь, що на Донеччині, випадково виявили тіло померлого чоловіка. Труп вже почав розкладатися, тож експерти дійшли висновку, що пролежав він у такому стані близько місяця. 

Про це у четвер, 25 листопада, повідомляє видання Mrpl.city, посилаючись на власні джерела. 

 Згідно наявних даних подія сталася кілька тижнів тому на території мікрорайону Черемушки. 

 "Близькі загиблого розпочали пошуки лише напередодні і в результаті встановили, що у день смерті їх родич перебував у компанії кількох людей. Разом вони розпивали спиртні напої, а після його жорстоко вбили, забивши до смерті. Хтось із присутніх на той момент випадково проговорився, що в ході бійки чоловік помер, тож його вирішили сховати у занедбаному будинку", – зазначається в повідомленні.

 Уночі 25 листопада підозрюваних до трагічної загибелі чоловіка затримали правоохоронці. 

Як у коментарі виданню зазначає місцевий депутат Артем Саркісян, останнім часом криміногенна ситуація на території вищевказаного мікрорайону погіршилася. Місцеві постійно скаржаться на те, що вулицями панує злочинність: людей бʼють, процвітає пиятика.  

 Зараз справою щодо вбивства чоловіка займаються представники поліції. Слідство триває.

Фото від Mrpl.city:

Правоохоронці фіксують інформацію щодо виявленого трупа
Правоохоронці фіксують інформацію щодо виявленого трупа
Померлий чоловік на території закинутого обійстя
Померлий чоловік на території закинутого обійстя
Труп чоловіка, якого знайшли у закинутому будинку
Труп чоловіка, якого знайшли у закинутому будинку

Нагадаємо, як у Білорусі з моргу загадково зник труп людини, який за три місяці так і не знайшли. При цьому правоохоронці не дають родичам жодних пояснень, чому про справу "забули".

Теги:
#Маріуполь #Смерть #Труп #Донецька область
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