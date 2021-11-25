Шантажував підлітка інтим-фото: на Тернопіллі чоловікові загрожує тюремний термін

За скоєне чоловік може сісти до в’язниці на 12 років.

На Тернопільщині поліція передала до суду справу чоловіка, який надіслав інтимні фото неповнолітньої її друзям. Раніше він погрожував дівчині їхнім розповсюдженням.

Про це повідомляє поліція регіону.

У Теребовлянському районі області тридцятирічний чоловік потоваришував із сусідкою-підлітком. Їхні стосунки тривали деякий час, вони також обмінювалися фото інтимного змісту. Шістнадцятирічна дівчина вирішила припинити спілкування — не брала слухавку, намагалася уникнути зустрічей.

Чоловік не хотів припиняти спілкування та почав шантажувати підлітка тим, що викладе її фото у соціальних мережах. Після чергової відмови він розіслав частину її інтимних фото друзям дівчини.

Батьки підлітка дізналися про переслідування з боку дорослого чоловіка та звернулися до поліції.

Під час слідства у будинку фігуранта провели обшук. На його телефоні та комп’ютері знайшли не лише фотографії сусідки-підлітка, а й інших дітей.

Підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Чоловіка звинувачують відразу за двома частинами статті 301-1 кримінального кодексу: умисне отримання доступу до дитячого порнографії та виготовлення, розповсюдження, збут дитячої порнографії або примус неповнолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії. Імовірне покарання – термін у в’язниці від 2 до 12 років.

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