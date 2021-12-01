У Рівному ввели карантин через хворе на сказ кошеня: подробиці

Кошеня принесли до ветеринарної клініки, де воно і вкусило свою рятівницю

В одній з ветеринарних клінік міста Рівного жінку вкусило кошеня, хворе на сказ. Зараз подальшою долею постраждалої опікуються лікарі.

Як повідомляє Суспільне, інцидент трапився 27 листопада, коли місцева жителька принесла тварину на огляд до клініки.

Двомісячному коту із запаленням вирішили зробити аналіз крові, раптом хвора тварина вкусила свою ж рятувальницю. Вже на наступний день котеня померло, а результат аналізу показав, що кішка була хворою на сказ.

За словами керівника Рівненського управління Держпродспоживслужби Анатолія Сасовського, постраждалу одразу відправили до міського травмпункту, зараз із нею працюють медики.

Також зазначається, що у місцях, де жінка встигла побувати із хворою кішкою, була проведена дезінфекція. Триває встановлення людей та інших тварин, які мали контакти з кошеням, адже фахівці мають з`ясувати, звідки вона взялась. Згідно попередньої інформації, котеня привезли до міста напередодні.

Відзначимо також, що впродовж останнього року, цей випадок сказу вже є шостим за рахунком. Усі випадки небезпечної хвороби були зафіксовані саме у кішок.

У середу, 1 грудня, за висновком Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, територію вулиць Соборна – Вербова – Макарова – Корольова міста Рівного оголошено загрозливою та запроваджено карантин на два місяці.

Нагадаємо, як у Британії кіт, якого подружжя загубило під час медового місяця неподалік Бірмінгема, повернувся додому через 10 років блукань. За неймовірним збігом обставин тварину допоміг знайти огляд у ветеринара, де у Рудика виявили пухлину та чіп із контактами попередніх власників.