"Блакитний прапор" на українському пляжі: який курорт може здобути нагороду

Берег акваторії відповідає низці вимог і якщо дотримано всі умови — він отримає нагороду у травні чи червні.

Один із українських пляжів може отримати престижну міжнародну позначку "Блакитний прапор". Нагорода управляється фондом екологічної освіти та вручається пляжам, пристаням та яхтам, які відповідають низці вимог. В Україні відзнаку може отримати центральний пляж у Залізному Порту в Херсонській області.

Про це повідомляє сайт Kherson.net.

Нагороду пляж може отримати у 2022 році, але підтверджувати право на "Блакитний прапор" потрібно щороку. Оцінюють об’єкти за більш ніж 30 критеріями, серед яких чиста вода, її щоденна перевірка, можливість надати допомогу постраждалим і помитися в душі.

В Україні 2021 року додалося 18 таких відзначених пляжів, з яких на морському узбережжі — сім. Три – на Херсонщині. Чи увійшов ще один український пляж до престижного переліку володарів "Блакитного прапора" стане відомо наприкінці весни-початку літа. Загалом у світі 4,8 тисячі пляжів, пристаней та яхт у 50 країнах отримали цю позначку.

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